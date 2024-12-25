Він закликав до "діалогу для досягнення справедливого і міцного миру".

Папа Римський Франциск у своїй різдвяній промові закликав до переговорів між Україною і Росією про припинення війни. Як пише Reuters, у своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" (до міста і миру) Франциск безпосередньо згадав війну в Україні і закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей для переговорів".

Він також закликав до "жестів діалогу і зустрічі для досягнення справедливого і міцного миру".

Франциск закликав покласти край конфліктам - політичним, соціальним або військовим - у Лівані, Малі, Мозамбіку, Гаїті, Венесуелі та Нікарагуа. Він також закликав до припинення вогню у війні Ізраїлю і ХАМАС і до звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС.

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Папа Римський - заяви про Україну

Папа Римський від початку війни робив кілька скандальних заяв про війну в Україні. Потім він заявляв, що готовий виступити посередником на переговорах між Україною та РФ.

Нещодавно понтифік закликав молитися за українців через майбутню зиму. За його словами, український народ "стоїть на порозі важкої зими". Зокрема він попросив молитися також за українських дітей та підлітків.

Днями Франциск у черговій своїй заяві, коментуючи війну в Україні, заявив, що лицемірно говорити про мир і водночас озброюватися, звинувативши Європу, яка продовжує надавати зброю Україні.

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