Вони обіцяють "адекватно відреагувати".

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Сполучені Штати Америки стануть "стороною конфлікту" у війні, якщо передадуть Збройним силам України ракети більшої дальності.

Її цитують російські пропагандисти.

"Якщо Вашингтон прийме рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту", - сказала вона.

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За словами Захарової, в цьому випадку вони повинні будуть "адекватно реагувати" на дії Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в статті The Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що Київ передав Сполученим Штатам Америки список озброєння, яке знадобиться Збройним Силам України для продовження контрнаступу наступного року.

До нього увійшли 29 видів різних систем озброєння і боєприпасів, в тому числі танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для Himars і ракетні системи ATACMS.

Як відомо, зараз українська армія використовує для ударів по російських позиціях ракети для HIMARS дальністю до 80 кілометрів. Ракети ATACMS мають дальність 300 кілометрів.

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