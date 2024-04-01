Потужність виробництва одного заводу дорівнює 60 тисячам тонн на рік.

Американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок під Новосибірськом у Росії. Потужність виробництва - 60 тисяч тонн на рік.

Як інформує Deutsche Welle, ще п'ять ліній планують відкрити пізніше.

"Підприємства нашої області постачають туди спеціальну картоплю тих сортів, які прийнятні для виробництва чіпсів", - зазначив міністр сільського господарства регіону Євген Лещенко.

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Зазначається, що запустити проєкт планувалося 2021 року, на що компанія витратила понад 12 млрд рублів. За словами міністра, завод був орієнтований на постачання в Сибірському федеральному окрузі та за кордон, але поки що не зрозуміло, коли підприємство вийде на проєктну потужність, тому що виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання.

За словами Лещенка, обладнання все імпортне і "перебуває під санкційними обмеженнями".

У виданні DW додали, що в березні 2022 року PepsiCo повідомила про припинення продажу напоїв, інвестпроєктів і рекламних активностей у Росії. При цьому американська компанія залишається одним із головних у Росії виробників молочної продукції - їй належить бренд "Вімм-Білль-Данн".

Компанії-спонсори війни - останні новини

У вересні 2023 року дві провідні харчові корпорації PepsiCo і Mars були внесені до списку міжнародних спонсорів війни. Тоді повідомлялося, що незважаючи на заяви про скорочення свого бізнесу в Росії, припинення там рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, компанії продовжують працювати на російському ринку та сплачувати значні податки до бюджету країни-агресора.

PepsiCo виробляє прохолодні напої, соки, чіпси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

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