Він нагадав, що світ не має допустити перемоги РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україні треба допомогти зайняти якомога сильну позицію на майбутніх переговорах щодо припинення війни.

Під час своєї промови політик нагадав, що майбутнє свободи в Європі вирішується саме сьогодні. "Ми стикаємося з близькою і справжньою небезпекою, коли Росія як непостійний, дедалі відчайдушніший агресор, зосереджує на нашому континенті всі свої ресурси - разом з північнокорейськими військами та іранськими ракетами - з метою вбивати і завойовувати", - сказав Стармер.

Британський прем'єр просить не забувати, що підтримка України в інтересах самої Британії, оскільки перемога Росії ослабить демократичні країни. Тому вони повинні продовжувати допомогати їй стільки, скільки буде потрібно.

Відео дня

"Треба поставити Україну в якомога сильнішу позицію на переговорах, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах, які гарантують її безпеку, незалежність - і право обирати своє майбутнє".

Допомога від Британії

Як відомо, Лондон активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Збройні сили отримують техніку та зброю, а солдати проходять навчання на території Великої Британії.

У вересні в країні оголосили, що відтепер щороку виділятимуть на оборонну підтримку України 3 мільярди фунтів. Крім того, Британія є членом Коаліцій морських сил і засобів, дронів та винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: