Україна та Росія наблизилися до миру більше, ніж будь-коли, - постпред США при НАТО

Зараз Україна і Росія наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли раніше. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер під час виступу на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії.

"Я думаю, що зараз ми так близькі, як ніколи раніше. Залишилося, по суті, закрити угоду", - сказав він.

Вітакер підкреслив, що останні рішення, які повинні поставити крапку в врегулюванні війни, можуть виявитися найскладнішими. Проте, за його словами, вже є реальна пропозиція, а мирні переговори підійшли до вирішальної стадії.

"У футболі (американському футболі - УНІАН) останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але у мене хороше передчуття", - запевнив Вітакер.

Війна в Україні може завершитися вже у 2026 році

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися вже у першій половині 2026 року. За його словами, переговори досягли нового рубежу.

Зеленський зазначив, що Європейський Союз відіграє ключову роль у мирному процесі. Він додав, що санкції проти Росії, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяють здатності протистояти ворогу.

