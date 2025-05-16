За його словами, тепер весь тиск в мирному процесі спрямований на нього.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував дії кремлівського правителя Путіна, зазначивши, що той зробив помилку, направивши на переговори з Україною до Туреччини делегацію низького рівня.

Як повідомляє агентство Reuters, він прокоментував відмову Путіна особисто прибути на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Албанії. За словами Рютте, російський лідер "тепер змушений грати в м’яч", що свідчить про зміну балансу в дипломатичній грі на користь України:

"Добре, що українці сіли за стіл переговорів. Тепер весь тиск - на Путіні".

Переговори у Стамбулі

Раніше повідомлялося, що Росія направила на переговори до Туреччини делегацію, склад якої викликав здивування серед західних партнерів, адже вона не включала жодного з високопосадовців Кремля чи міністерства закордонних справ країни.

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Через це український лідер Володимир Зеленський скоротив розмір української делегації та залишив Туреччину, зазначивши, що йому там робити немає чого.

Відомо, що зустріч української та російських делегацій проходить просто зараз. На ній присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Варто зазначити, що союзники України, зокрема Німеччина та Велика Британія, вже закликали посилити санкції проти Росії за відмову від припинення вогню та особистої участі Путіна в переговорах.

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