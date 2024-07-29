За словами глави МЗС Польщі, метою Путіна є досягнення миру на його умовах.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що миру з РФ неможливо досягти, адже вона хоче отримати вигоду від своєї агресії, тому, за його словами, потрібно відповідати на це силою, а не поступками.

"Сучасна Росія запровадила значно більш авторитарний режим і має більше політв’язнів, ніж за Брежнєва. Водночас почала силою змінювати кордони. ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки в Європі за участі Росії. Протягом багатьох років і десятиліть ОБСЄ подобалася Росії, тому що Росія мала в ній право вето. Проте наразі вона порушила всі передумови та принципи - Статут ООН і фактично створену з її ініціативи ОБСЄ. Це приводить нас до правильного висновку, що з Росією, якою вона є сьогодні, неможливо досягти миру, оскільки вона хоче отримати вигоду від агресії. Тому відповідати на це потрібно силою, а не поступками", - зауважив політик в інтерв'ю Visegrad Insight.

Сікорський запевнив, що метою російського диктатора Володимира Путіна є досягнення миру на його умовах, а саме капітуляції України, а краще, "всього Заходу".

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"На це є три відповіді. Можна капітулювати, дати відсіч агресору або хоча б допомогти потерпілій від агресії стороні, щоб агресор сам здався", - підкреслив польський міністр.

За його словами, у Західній Європі наразі відбувається "дерусифікація" свідомості політичних еліт.

"Більше ніхто не говорить про трансформацію (Росії - УНІАН) через торгівлю (з ЄС - УНІАН)", - наголосив Сікорський.

Останні заяви Сікорського

Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що "егоїзм" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у відносинах з партнерами по Європейському Союзу залишив країну ізольованою та ослабленою.

"Я не бачу, як ця угорська симетрія - розташування між Москвою і Брюсселем - збільшує важелі впливу Угорщини. Замість цього вона дратує всіх інших", - зазначив він.

Крім того, Сікорський наголосив, що у Європі можна створити умови для того, аби українські чоловіки самостійно поверталися до України. Він підкреслив, що Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти.

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