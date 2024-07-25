Сікорський: Європа може змусити українських чоловіків повернутися додому

За його словами, гіпотетично можна створити такі умови практично у кожній країні.

У Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.

"Є можливість запровадити такі умови перебування українців у ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину, – зазначив він.

Сікорський вважає, що Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти. У країнах ЄС є "сотні тисяч" потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою Батьківщину. Польща перебуває в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби, нагадав дипломат.

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Ситуація з українськими біженцями

Вторгнення РФ змусило близько 6,3 млн осіб тікати з України за кордон. За даними УВКБ ООН, ще 3,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

За оцінками Інституту демографії, на підконтрольній Україні території проживає 31 мільйон людей, 4,9 мільйона виїхали за кордон, близько 5 мільйонів проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 мільйонів людей.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповідав, що наразі близько 6 мільйонів українців перебувають у Європі як біженці, ще 1-2 мільйони опинилися в Росії. За оцінками, з кожним місяцем на 100-150 тисяч зростає кількість тих, хто вже ніколи не повернеться назад в Україну.

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