Путін зробив помилку, вважає генсек НАТО.

Спроба заколоту ПВК"Вагнер" у Росії свідчить про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін зробив "велику стратегічну помилку", незаконно анексувавши Крим і розв'язавши повномасштабну війну проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 червня під час візиту до Вільнюса, передає CNN.

Він акцентував увагу на необхідності продовжувати надавати підтримку Україні в її боротьбі проти РФ, а також забезпечити її безпеку після війни:

"Українці почали контрнаступ, щоб повернути собі окуповані землі. Чим більше земель вони зможуть повернути, тим сильніше буде їхня рука за столом переговорів для досягнення і міцного миру... Після закінчення війни ми повинні вжити заходів для забезпечення безпеки України, щоб історія не повторилася".

Крім того, Столтенберг сказав, що союзники стежать за ситуацією у Білорусі:

"Ми засуджуємо заяву Росії про розміщення ядерної зброї. Це безрозсудно і безвідповідально. Ми не бачимо ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але НАТО зберігає пильність".

Заколот ПВК "Вагнер" - реакція у світі

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що швидкоплинний заколот ПВК "Вагнер" свідчить про те, що вторгнення в Україну обернулося для Росії появою тріщин у її військовій могутності та політичній системі. Він також назвав заколот приводом посилити підтримку України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що у Росії відбувається боротьба за владу, і заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - "лише один з актів у цій виставі".

Як писало видання The Times, після заколоту в РФ у Британії планують готуватися до ймовірного розпаду Росії, щоб геополітичні зміни несподівано не сколихнули устрій британців.

Вас також можуть зацікавити новини: