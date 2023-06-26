Українські військові можуть отримати вигоду з хаосу і ослаблення морального духу російської армії, щоб спробувати домогтися успіхів на фронті.

Майбутнє ПВК "Вагнер" в Росії зараз під питанням після військового заколоту, очолюваного ватажком групи Євгеном Пригожиним, і Україна може отримати вигоду з цього хаосу.

Як говориться в матеріалі The New York Times, "Вагнер" зіграв величезну роль в кампанії по взяттю Бахмута, яка стала однією з великих перемог РФ на полі бою в цьому році. Відзначається, що для деяких українських сил солдати з групи Вагнера були найбільш добре оснащеними бійцями, яких вони бачили з моменту вторгнення Росії в минулому році.

Але після заколоту, очолюваного главою "Вагнера" Пригожиним, неясно, чи буде Вагнер як і раніше бойовою силою на полі бою, і його доля тепер під питанням.

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"На даний момент невизначений статус "Вагнера" повинен стати полегшенням для українських солдатів. Хоча лінія фронту в Україні, ймовірно, залишиться незмінною в короткостроковій перспективі, в залежності від того, як будуть розвиватися події в Росії, українські військові можуть отримати вигоду з хаосу і ослаблення морального духу, щоб спробувати домогтися деяких успіхів", - йдеться в матеріалі NYT з посиланням на аналікітів.

У той же час, наголошується, що, на думку американських чиновників і незалежних аналітиків, в російській обороні поки не було ніяких проломів, які можна було б використовувати.

Відзначається, що марш Пригожина, згідно з попереднім аналізом, не привів до того, що будь-які російські підрозділи в п'ятницю або суботу покинули свої позиції на півдні або сході України, щоб прийти на захист Москви, заявили американські чиновники.

Також американські чиновники заявляють, що ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки ворожнечі між Пригожиним і російським військовим істеблішментом.

"Попередні відносини між Вагнером і російським урядом, ймовірно, закінчилися", — сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики. "Навіть якби цього не сталося, було неясно, зіграв би Вагнер в цій війні ту ж роль, що і в битві за Бахмут".

Хоча частина найманців Пригожина, ймовірно, залишиться під контролем Російської армії, питання про те, скільки солдатів Вагнера захочуть воювати під егідою міністерства, залишається відкритим.

"Вагнер був неймовірно важливим інструментом російської зовнішньої політики, особливо в Малі, Центральноафриканській Республіці, Сирії та інших країнах. Хоча угруповання, швидше за все, буде передане під контроль Міноборони, немає впевненості, що Кремль дозволить йому згаснути як ефективній бойовій силі. Крім того, у Пригожина може бути ще один наступний хід, який ще належить розіграти", - зазначає NYT.

Заколот Пригожина - що відомо

23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок військового заколоту. До вечора 24 Червня його найманці захопили під свій контроль Ростов і просунулися майже впритул до Москви.

Однак увечері 24 червня Пригожин оголосив, що розвертає свої війська, оскільки досяг домовленостей з Кремлем. Російська влада пообіцяла помилувати і "вагнерівців", яких відправили назад у польові табори, і Пригожина, якому пообіцяли безперешкодний виїзд до Білорусі.

Як відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни, збройний заколот ПВК "Вагнер" не зробив істотного впливу на наступальні та оборонні операції російських військ в Україні. Водночас російська пропаганда скористалася заколотом Пригожина, щоб виправдати локальні поразки росіян.

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