Міністра обурили натяки української влади у тісних зв’язках з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив у середу, що викликав посла України.

Про це Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що в Угорщини "чітка позиція" щодо війни в Україні.

"Ми засудили військову агресію, відстоюємо суверенітет України, прийняли сотні тисяч біженців і доставили сотні тонн продовольства та інших пожертв", - написав дипломат.

Уряд Угорщини, зазначив Сійярто, вважає безпеку угорців пріоритетом.

"Це не наша війна, ми хочемо і будемо триматися від неї подалі", - додав міністр.

Глава угорського МЗС також підкреслив, що уряд Орбана не має наміру ризикувати миром і безпекою громадян, а значить – "не буде постачати зброю та голосувати за енергетичні санкції" проти РФ.

Угорці дали "чіткий і зрозумілий" сигнал щодо цього на виборах у неділю, на яких правляча партія Віктора Орбана здобула перемогу, уточнив Сійярто.

"Ми бачимо, що Україна мала б інший інтерес, і ми це не обговорюємо. Вони ставлять інтереси українців на перше місце, і ми те ж робимо для угорців. Проте заяви про "зародження тоталітаризму", співучасть Угорщини у війні чи плачевне рішення угорців неприпустимі. Вже час українським лідерам припинити ображати Угорщину і визнати волю угорського народу", - висловився Сійярто.

Друг Путіна, прем’єр Угорщини Віктор Орбан у неділю здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz, за даними підрахунку понад 98% бюлетенів, набрала 53,1% голосів.

Під час своєї промови перед виборцями він зарахував українського президента Володимира Зеленського до політичних противників.

Своєю чергою, Зеленський назвав перемогу Орбана "правом угорців" і додав, що кликав угорського лідера на зустріч, проте той відмовлявся, ймовірно, "через побоювання реакції РФ".

Зеленський вважає, що через тісні зв’язки з Путіним керівництву Угорщини невдовзі доведеться обирати між РФ та "іншим світом".

Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для передачі військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримувано реагував на розв’язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешту. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той фактично узалежнив економіку країни від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

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