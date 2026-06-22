Уряд Чехії заборонив президенту їхати на саміт НАТО, - Reuters

За чеською конституцією, президенти мають обмежені повноваження, а зовнішня політика визначається урядом.

Чеський уряд вирішив не включати президента країни Петра Павела, який займав посаду голови військового комітету НАТО з 2015 по 2018 рік, до складу делегації їхньої країни на саміті Альянсу наступного місяця.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Андрей Бабіш, голова популістської партії ANO, який програв Павелу президентські вибори 2023 року, заявив, що уряд має захищати свої позиції, зокрема витрати на оборону.

"Це дуже специфічний саміт. Це, ймовірно, буде не дуже приємно для нашої країни, але ми маємо відповідальність захищати свою позицію", - сказав він.

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У агентстві пояснили, що за чеською конституцією, президенти мають обмежені повноваження, а зовнішня політика визначається урядом. Проте з моменту вступу до НАТО в 1999 році президенти майже завжди очолювали чеські делегації на саміти НАТО.

Чеська ініціатива та підтримка України

Як повідомляв УНІАН, кількість країн, які беруть участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі з моменту повернення премʼєр-міністра Андрея Бабіша на посаду в грудні, коли він пообіцяв не змушувати чеських громадян платити за озброєння для України. Зараз ініціативу фінансують лише девʼять країн, тоді як минулого року їх було 18.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд за рішення припинити виділяти кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Він додав, що чеська ініціатива поки що залишається єдиним механізмом, здатним постачати Україні у великих обсягах необхідні боєприпаси великого калібру.

За його словами, цього року ініціатива забезпечить для України близько мільйона одиниць боєприпасів, однак готовність деяких союзників фінансувати проект поступово слабшає.

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