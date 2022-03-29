За попередніми даними, є четверо постраждалих.

Потужні вибухи прогриміли в районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс РИА Новости.

"Голова села зараз знаходиться на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв і постраждалих серед жителів немає. Руйнувань на території селища немає", - повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

На місці інциденту працюють всі екстрені служби. За попередньою інформацією, причиною вибухів став людський фактор.

"За попередніми даними, при вибухах в Бєлгородській області постраждали четверо співробітників силових структур", - зазначено в повідомленні.

Станом на 22: 25 повідомляється, що вибухи припинилися.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський десантний корабель "Саратов" у порту тимчасово окупованого Бердянська знищили зі зброї, яке безпосередньо не пристосоване для ведення бою на морі.

"Здав" місцеперебування "Саратова" пропагандист каналу "Зірка" Валентин Гвоздьов. На борту могли розташовуватися до 1500 тонн техніки та вантажів.

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