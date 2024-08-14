За даними польскої сторони, підозрюваний повернувся в Україну.

Розслідування підриву газогону "Північний потік" не вплине на відносини Німеччини з Україною. Про це заявив заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер на прес-конференції в Берліні. Його цитує DW.

За його словами, видача ордеру на арешт українця за підозрою в підриві газогонів не матиме негативного впливу на відносини двох країн.

"Одне не має жодного відношення до іншого. В одному випадку йдеться про юридичне розслідування справи, яка має кримінальну складову. Цим займається генеральний прокурор. Німеччина буде так довго, як це буде потрібно, допомагати Україні в її оборонній боротьбі проти Росії, що веде проти неї агресивну війну", - запевнив Бюхнер.

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За словами Бюхнера, "слідство ведеться відповідно до права і закону, і незважаючи на особи". Він додав, що для уряду Німеччини "розслідування акту саботажу на "Північному потоці" має найвищий пріоритет".

Підрив "Північного потоку": останні новини

Як писав УНІАН, напередодні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Чоловік на ім’я Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі і був інструктором з дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

Як з’ясувалося, польські правоохоронці не встигли заарештувати підозрюваного, оскільки він повернувся в Україну.

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