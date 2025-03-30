У Південній Кореї вважають це підготовкою до нової спроби вторгнення на південь.

Північнокорейська армія тренується на базі, побудованій за зразком Сеула та інших великих південнокорейських міст. Як пише lrt, такі свідчення дали північнокорейські солдати, що потрапили в український полон.

Депутат Національної асамблеї Південної Кореї Ю Йонг Вен, який нещодавно відвідав Україну та зустрівся з двома військовополоненими, зокрема дізнався від них, що ця тренувальна база розташована в повіті Коксан, провінція Північний Хванхе, всього в 65 км від демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї.

"Це полігон Міністерства оборони. Тренувальний полігон має географічні форми та будівлі, які нагадують сеульський [центральний район] Чонно-гу, [міста] Пусан, Тегу, Чонджу та острів Чеджу... Він розташований у Коксані", – розповів військовополонений на ім’я Рі.

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Журналісти Radio Free Asia переглянули супутникові знімки району Коксан у Північній провінції Хванхе, шукаючи докази на підтримку історії Рі. За словами аналітика приватних супутникових зображень Джейкоба Богла, побачене ними справді дуже нагадує те, про що говорив Рі.

Згідно із супутниковими знімками, вся база має довжину приблизно 3,5 км і ширину 1,5 км, а бутафорські будівлі розкинулися на площі приблизно 40 га.

"Весь базовий комплекс розділений на чотири секції військових операцій у міській місцевості. Більшість із них прості, може бути близько п’яти двоповерхових будинків, а всі інші — одноповерхові", — сказав аналітик.

За словами Богла, близько половини цих будівель, ймовірно, недобудовані, без даху, і більшість із них, ймовірно, не справжні будівлі, а моделі для навчальних цілей.

Подальший аналіз супутникових знімків показав, що макет Сеула почали будувати відносно нещодавно - у 2020 році, а до того це був звичайни військовий полігон. Відомо, що у вересні 2024 року диктатор країни Кім Чен Ин відвідав тренувальну базу Коксан і, за даними державних ЗМІ, дав інструктаж солдатам на полігоні.

Речник міністерства оборони Південної Кореї відмовився детально коментувати цю інформацію, але зауважив, що вона є "ще одним доказом того, що Північна Корея не відмовилася від своїх амбіцій щодо вторгнення на Південь".

Полонені північнокорейці: що треба знати

Як писав УНІАН, восени 2024 року стало відомо про участь північнокорейських солдатів у бойових діях на боці російських військ у Курській області. У грудні Росія почала залучати північнокорейських військовослужбовців не лише для оборони, але й для штурмів позицій ЗСУ в цьому регіоні. ​

На початку січня стало відомо, що українським оборонцям на Курському напрямку вдалося взяти у полон двох поранених північнокорейських солдатів.

Президент Володимир Зеленський публічно запропонував північнокорейському диктатору забрати своїх бійців, якщо він домовиться про їх обмін на українських солдатів у російському полоні. Однак досі відповіді на пропозицію не було, або принаймні про це не повідомлялося на загал.

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