Росія прагне надалі отримувати озброєння з КНДР.

США передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Російській Федерації зброєю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки, на яких видно, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з Росії до Північної Кореї.

"Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого потяг повернувся до Росії", – повідомив він.

Відео дня

Кірбі додав, що військова допомога Пхеньяна не змінила динаміки бойових дій в Україні, але Росія прагне надалі отримувати озброєння з КНДР.

Домомога КНДР Росії у війні проти України

Координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Наприкінці 2022 року КНДР надала партію зброї ПВК "Вагнера".

Під час засідання Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Північна Корея продовжує планувати постачати Росії зброю.

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