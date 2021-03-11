Напередодні ініціатива була остаточно затверджена Конгресом.

Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроект про пакет економічної допомоги у зв'язку з пандемією коронавірусу на 1,9 трлн доларів, який називають «Планом порятунку Америки».

Як повідомляє «Голос Америки», на церемонії підписання також була присутня віце-президент Камала Харріс.

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«План порятунку Америки»: що про нього відомо

Напередодні Палата представників схвалила фінальну версію законопроекту після того, як Сенат вніс у документ декілька поправок. Байден вітає прийняття ініціативи, висловивши особливу вдячність спікеру Ненсі Пелосі і всім законодавцям, які підтримали законопроект.

Відзначається, що ухвалення масштабного фіскального пакета стало першою великою законодавчою перемогою для президента.

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Автор: Тамара Отовська