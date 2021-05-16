9 травня влада скасувала шестимісячний надзвичайний стан.

Іспанська поліція заявила, що в неділю, 16 травня, розігнала 9 тис. осіб з вулиць у центрі Барселони та сусіднього пляжу, щоб запобігти небезпечному скупченню людей в перші вихідні після зняття обмежень через COVID-19.

Уряд скасував шестимісячний надзвичайний стан 9 травня опівночі, повідомляє Reuters. Тож чимало жителів вирішили провести перші вихідні з алкоголем та гуляннями вулицями міста.

Міністр культури Хосе Мануель Родрігес Урібес закликав молодь продовжувати дотримуватися правил соціального дистанціювання.

"Я знаю, що означає жити з великою кількістю обмежень, і з цього потрібно вийти, але я прошу це робити обережно, відпочивати, але бути дуже обережними та продовжувати поважати заходи безпеки", - сказав політик.

Водночас досі існують певні карантинні обмеження. Так, у автономній області Каталонії, столицею якої є Барселона, бари та ресторани працюють з 7:00 до 23:00, а максимальна кількість відвідувачів за одним столом - чотири.

Читайте такожУ Барселоні вирішили, що концерти з перевіреними на коронавірус глядачами безпечні (відео)Однак влада скасувала обмеження на пересування країною. Транспортні відомства вже відзначають зростання на 42% кількості автомобілів, які виїжджали з великих міст у п'ятницю - порівняно з тим самим часом попереднього тижня.

За даними міністерства охорони здоров'я станом на п'ятницю, 14 травня, в Іспанії зафіксували вже 79 339 смертей від коронавірусу та 3,6 млн випадків зараження. Проте рівень зараження зменшується, а майже третина населення вже отримала принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

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Переклад: Катерина Комолова