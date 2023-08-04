Яцек Чапутович нагадав, що бізнес на крові призведе до трагічних наслідків.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розніс в пух і прах "політику гієн і шакалів" щодо України. У відповідь нинішній глава зовнішньополітичного відомства країни Збігнєв Рау вказав, що Варшава з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Києву всю необхідну допомогу.

"З'ясувалося, що ми чекали якихось дій, хотіли засудження волинського злочину. Українці реагують на це. Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає розрахунків", - заявив Чапутович інтерв'ю Polsat News.

На його думку, це дуже схоже на "політичний шантаж".

Відео дня

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни і шакали. А у нас така політика гієн і шакалів. Тимчасовий бізнес у закривавленому стані приносить трагічні результати", - вказав дипломат.

На цю заяву відреагував глава МЗС Польщі Збігнєв Рау. Він нагадав, що з 24 лютого 2022 року Варшава зробила все можливе, щоб посилити підтримку Києва та стримати Москву.

"Польща керується своїми найглибшими національними інтересами, пропонуючи матеріальну та гуманітарну допомогу, необхідну для зупинки російського імперіалізму", - підсумував міністр.

Відносини Польщі та України - останні новини

Варшава з перших днів повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну надавала Києву всю необхідну допомогу як гуманітарну, так і військову. Крім того, Польща надала притулок десяткам тисяч українців, які тікають від війни.

При цьому офіційна Варшава заборонила Києву везти зерно на свою територію після протестів місцевих фермерів. Нібито дешеве українське зерно осідало на польському ринку, що призвело до обвалу цін.

19 серпня в Польщі заявили, що заборонять ввозити зернові продукти з України і надалі, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна. У Польщі підкреслили, що це крок "не проти українців, а для польських фермерів".

4 серпня Варшава заявила, що інвестиції в розвиток логістичної інфраструктури для нарощування експорту українського зерна та інших агротоварів повинні скласти не менше 1 міліада євро.

Вас також можуть зацікавити новини: