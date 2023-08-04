Відповідні розрахунки вже передані Європейській комісії.

На тлі зриву зернової угоди і закриття "зернового коридору" Польща заявила, що інвестиції в розвиток її логістичної інфраструктури для нарощування експорту українського зерна та інших агротоварів мають становити не менше 1 млрд євро.

Як повідомляє Polskie Radio 24, відповідні розрахунки вже передані Європейській комісії. Польща заявила, що для розширення прикордонних терміналів для великовантажних автомобілів (Дорогуськ-Ягодин, Гребенне - Рава-Руська, Корчова-Краковець) і залізничної інфраструктури в Перемишлі необхідно не менше 500 млн євро.

Польща вважає ці інвестиції пріоритетними. Також повідомляється, що друга частина суми, тобто другі 500 млн євро мають бути витрачені на модернізацію залізничних прикордонних переходів між Польщею та Україною, будівництво терміналів для вантажних автомобілів та розвиток інфраструктури управління вантажним рухом на кордоні.

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"У Європі йде дискусія про те, як забезпечити експорт українського зерна на світові ринки. Частина цього експорту йде транзитом через польсько-український кордон, але для збільшення обсягів потрібні інвестиції в інфраструктуру... кошти ЄС на ці цілі були оголошені кілька місяців тому главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Однак конкретики вона не повідомила. Польща у відповідь на дії Росії представила дипломатам та чиновникам ЄС докладні розрахунки необхідних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з українським зерном та позиція Польщі

Навесні 2023 року ряд європейських країн в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію.

Пізніше в справу втрутилася Європейська комісія. Вдалося досягти компромісу з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією. Було хвалене рішення про те, що вони можуть блокувати збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території. При цьому країни погодилися не перешкоджати транзиту агропродукції до інших країн.

У червні 2023 року дію заборони на ввезення українського зерна подовжили до 15 вересня.

19 серпня 2023 року Польща заявила про те, що має намір заборонити Україні ввозити зернові продукти на польський ринок після 15 вересня. Повідомлялося, що це станеться, якщо Єврокомісія не подовжить заборону на імпорт українського зерна. У Польщі підкреслили, що це крок "не проти українців, а для польських фермерів".

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