Новонародженій дівчинці дали ім'я Хавва.

Афганська жінка на борту евакуаційного рейсу авіакомпанії Turkish Airlines до Великої Британії народила дівчинку, допомогу при пологах надавав екіпаж.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

26-річна Соман Нурі народила на висоті 10 000 метрів у повітряному просторі Кувейту о 01:00 GMT (04:00 за київським часом), коли направлялася в Бірмінгем.

Коли вагітна пасажирка сказала бортпровідникам про те, що в неї почалися пологи, екіпаж спитав у пасажирів, чи є середи них лікар. Однак через відсутність медиків бортпровідники сприяли пологам відповідно до їхньої підготовки.

Члени екіпажу літака назвали дівчинку Хавва (Єва, але також варіація турецького Hava - повітря).

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Заснована в 1933 році, авіакомпанія Turkish Airlines має парк з 372 літаків (пасажирських та вантажних), які здійснюють рейси до 325 пунктів призначення по всьому світу, у тому числі 275 міжнародних та 50 внутрішніх.

Нагадаємо, 28 серпня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибули ще два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану. Загалом вдалося вивезти близько 360 осіб, зокрема й майже 80 українців.

Автори: Катерина Гірник, Станислав Кожемякин