Коли пологи почалися, виникли ускладнення.

В однієї з пасажирок евакуаційного рейсу з Афганістану почалися пологи просто на борту військового літака США Boeing C-17.

Про це розповіли в мобільному командуванні Повітряних сил США.

В результаті літак приземлився на авіабазі Рамштайн у Німеччині, а громадянка Афганістану стала мамою дівчинки.

При цьому пологи ускладнилися низьким кров'яним тиском жінки, і літаку довелося навіть знижувати висоту, щоб зберегти їй життя та стабілізувати ситуацію.

Читайте такожБайден може змусити комерційні авіалінії США перевозити афганських евакуйованих - ЗМІДівчинку і матір доставили до найближчого медичного закладу. Їх стан задовільний.

Захоплення влади в Афганістані талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав швидко захоплювати міста у країні. Тепер, коли таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

За повідомленнями ЗМІ, бойовики "Талібану" почали переслідувати людей, які працювали на сили США або НАТО. Угруповання проголосило на підконтрольній йому території нову державу - Ісламський Емірат Афганістан.

Представник НАТО повідомив, що евакуація з Афганістану іноземців та афганських громадян, які працювали в посольствах і міжнародних гуманітарних групах, йде повільно через ризик виникнення зіткнень.

Президент США Джо Байден зазначав, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов'язана з ризиком втрат".

Автор: Катерина Комолова