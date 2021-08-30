У Міноборони Польщі нагадали, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

Польща готується до провокацій на своєму кордоні з Білоруссю через заплановані російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцєпа, пише Польське Радіо.

За його словами, навчання пройдуть у безпосередній близькості від країн Балтії, тому польська держава має бути готова до всього.

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"Насправді ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні, позаяк російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимуться на білоруських полігонах та летовищах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов’язаних із міграційною активністю", - сказав Оцєпа.

Він нагадав, що агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

"Навчання іноді ставали джерелом військової агресії", – зазначив Оцєпа.

Військові навчання Захід-2021

Військові навчання Захід 2021 пройдуть на полігонах Білорусі та Росії з 10 по 16 вересня. Тема навчань - "Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".

У НАТО заявили, що стежитимуть за навчаннями "Захід-2021" і закликали Москву і Мінськ діяти передбачувано, прозоро та згідно з міжнародними та зобов’язаннями у рамках ОБСЄ.

До кінця року крім "Заходу-2021" Росія запланувала велику кількість інших заходів бойової підготовки. У ЗСУ в червні зазначили, що так звані навчання РФ "становлять потенційну загрозу для України".

Автор: Олександр Топчій