Резерви Росії в Калінінградській області сильно виснажені через війну в Україні.

НАТО адекватно відреагує у разі, якщо з боку Калінінградської області в результаті поставок Росією гіперзвукових ракет "Кинджал" виникне збройна загроза.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич, пише агентство PAP.

"Ми – як держава східного флангу НАТО – це цілком усвідомлюємо, тому наші дії (за консультаціями з нашими союзниками та зі штаб-квартирою НАТО) є і надалі будуть адекватними до загроз і дій РФ у Калінінградській області", - сказав він.

Щодо цього Варшава комунікує, зокрема, з президентом США Джо Байденом.

Якщо ж з’явиться загроза, то альянс застосує статтю 5 статуту НАТО за формулою "один за всіх – і всі за одного".

"Тож ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі питання, пов’язані з зовнішніми загрозами для Республіки Польща", - додав Скуркевич.

Напередодні Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області.

У Міноборони РФ стверджують, що "Кинджали" невидимі і невразливі "для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони противника".

Зазначається, що Міг-31 у вказаному районі цілодобово нестимуть бойове чергування.

Вас також можуть зацікавити новини: