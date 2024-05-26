Відомо, що цієї ночі російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами.

В ніч проти 26 травня через масовану ракетну атаку РФ по Україні Польща разом з країнами-союзниками підіймала в небо військову авіацію. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними відомства, цієї ночі спостерігалась "інтенсивна діяльність" дальньої російської авіації через ракетну атаку по об'єктах, які розташовані, зокрема, і на західній Україні.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначили в оголошенні під час повітряної тривоги. Відео дня

Польські військові наголосили, що масовані атаки по Україні були зафіксовані також в ніч з 7 на 8 травня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - підкреслили у повідомленні.

Ракетна атака РФ по Україні 26 травня - що відомо

Як писав УНІАН, цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Армія РФ била зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та носіїв ракет "Кинджал" МіГ-31К. Через ворожу атаку у Вінницькій області було зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждали люди.

У Повітряних Силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами українські військові знищили 12 крилатих ракет та 31 безпілотник.

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