Інсталяція допоможе нашим полярникам краще представляти Україну людям.

Масштабна арт-інсталяція "Дім. Спогади" з’явилася на станції "Академік Вернадський". Її відкрили до 160-річчя Володимира Вернадського.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ), задум облаштувати арт-об’єкт на станції з’явився ще до повномасштабної війни. Навесні 2022 року криголам "Ноосфера" доставив всі конструкції хатинки на станцію, але реалізацію довелося відкласти через війну.

Монтували арт-об'єкт його вже цього року - архітектор Слава Балбек та конструктор Мітя Зінов'єв діставалися станції власним коштом.

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"Це творче переосмислення старого британського бака, навколо якого з металу створені обриси рідного нам українського дому. … Навколо будиночка – інформаційні дошки з цікавими фактами про Україну та навіть артефакти в епоксидній смолі: вугілля з Донбасу, витинанка, петриківській розпис, гілочка смереки, колосок пшениці тощо. … Інсталяція допоможе нашим полярникам краще представляти Україну людям з найрізноманітніших куточків планети, адже до масштабної війни багато іноземців дізнавалися про існування нашої країни саме під час відвідин "Вернадського". Тепер про Україну говорить весь світ, однак важливо, щоб люди знали, що Україна – це не лише територія, яка страждає від війни і де люто протистоять агресору, а й велика, красива, багата традиціями країна", – розповідають в НАНЦ.

Криголам Ноосфера - що відомо

В серпні 2021 року Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", згодом він отримав нову назву - "Ноосфера".

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України 28 січня 2022 року криголам "Ноосфера" відправився у перший рейс. Згодом стало відомо, що через війну він не зможе повернутися до України і успішно завершити свій перший антарктичний сезон.

Судно пройшло технічне обслуговування в Кейптауні (ПАР). 27 січня 2023 року науково-дослідний криголам "Ноосфера" дістався антарктичної станції "Академік Вернадський".

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