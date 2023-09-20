Китайський імпорт російських товарів знову зростає.

Китай закликав до збільшення транскордонного зв’язку з Росією, поглиблення взаємної торгівлі та інвестиційної співпраці, пише Reuters

19 вересня російський міністр економічного розвитку провів "поглиблені" дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю в Пекіні.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час переговорів у Пекіні заявив, що китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися та стає більш "твердим" під "стратегічним керівництвом" глав двох держав.

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Ця зустріч збіглася у часі з поїздкою високопоставленого дипломата Китаю Ван І до Москви для стратегічних переговорів, які призвели до підтвердження візиту російського президента Володимира Путіна до Пекіна наступного місяця.

Того ж дня міністри Великої сімки повторили свій заклик "припинити будь-яку допомогу Росії в агресивній війні, інакше це призведе до серйозних витрат".

Торгівля між Китаєм та РФ - останні новини

Reuters зазначає, що, згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні китайський імпорт російських товарів зріс на 3% (порівняно з минулим роком) до 11,5 мільярда доларів, хоча в липні спостерігалося падіння на 8%.

Країни також оголошували про наміри посилювати співпрацю. Минулого тижня російська United Oil- and Gas-Chemical Co. і китайська Xuan Yuan Industrial Development домовилися побудувати перевантажувальний нафтовий комплекс біля залізничного мосту, що з’єднує російське місто Нижньоленінське з китайським Тунцзяном.

Також РФ прагне збільшувати поставки російського газу, який продається Китаю за дедалі нижчою ціною.

Китайські державні ЗМІ та чиновники наголошують на тому, що зростає необхідність активізувати торгівлю зерном. Також може зрости експорт морепродуктів (Пекін заборонив експорт морепродуктів з Японії через викид води з АЕС в Фукусімі в океан).

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