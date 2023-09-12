Ціна російського газу для Китаю становитиме $297,3 в 2023 році і $ 271,6 в 2024 році.

Ціна на російський газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років і, скоріш за все, буде набагато нижчою, ніж ціна, за якою Москва продає газ Європі.

Як повідомляє Reuters, це випливає з документа російського уряду, з яким ознайомилося агентство. Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку Росії до 2026 року, в 2024 році експорт нафти з Росії також знизиться, тоді як в 2024 році очікується зростання цін на російську нафту.

Ціна російського трубопровідного газу не розголошувалася агресором з моменту початку поставок в 2019 році, хоча аналітики давно підозрювали, що вона набагато нижча за ту, за якою Росія продає газ в Європу.

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Згідно з документом, ціна російського трубопровідного газу для Туреччини та Європи, де спостерігається різке зниження імпорту товарів з Росії через вторгнення в Україну, як очікується, знизиться цього року до $501,6 за тисячу кубометрів і $481,7 у 2024 році з $983,8 у 2022 році.

Для Китаю вона становитиме $297,3 і $271,6 в 2023 та 2024 роках відповідно.

Експорт сирої нафти з Росії також знизиться цього року до 247 мільйонів тонн (4,96 мільйона барелів на день) з 248,2 мільйона тонн у 2022 році. Очікується, що наступного року він знизиться до 240 мільйонів тонн, а потім відновиться до 247 мільйонів тонн у 2025 році.

Віце-прем'єр країни-агресора Олександр Новак заявив, що Росія продовжить добровільне скорочення експорту нафти на 300 тисяч барелів на день до кінця року, "щоб зберегти стабільність і баланс" на нафтових ринках.

У документі зазначається, що експортна ціна російської нафти прогнозується на рівні $71,3 за барель порівняно з $79,6 у 2022 році і $63,4, очікуваними цього року, що вище цінової стелі в $60, встановленої Заходом.

Російський газ та Китай

У серпні 2023 року Туркменістан зірвав Кремлю збільшення поставок газу до Китаю. Туркменістан категорично відмовився підключити РФ до свого трубопроводу.

Москва відчайдушно потребує нового газового ринку, оскільки через санкції більше не може качати колишні обсяги в Європу. РФ зараз поставляє свій газ в КНР по газопроводу "Сила Сибіру", проте його потужності обмежені обсягами в 16 млрд.кубів на рік. Цього категорично не вистачає для заміщення ринку ЄС. До того ж, Китай погоджується купувати російський газ за ціною в 2,5 рази нижчою за європейську.

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