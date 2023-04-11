За його словами, міграційна служба Аргентини "знущається" над росіянами.

Посол РФ в Аргентині Дмитро Феоктістов скаржиться на прояви "русофобії" у цій країні. За його словами, росіян виселяють з квартир, дискримінують на роботі, змушують вагітних спати на підлозі в аеропорту та перевіряють документи, якщо чують російську мову.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Феоктістов хоче побачити Аргентину дружньою, однак там виникають випадки "прямого насильства" щодо громадян Росії. Він стверджує, що російського консула вдарили у потилицю, коли він виходив із католицького собору після всесвітньої мирної літургії.

Також дипломат скаржиться, що в деяких аргентинських школах відмовляються продовжувати контракти з вчителями російською мови, а також фіксуються випадки виселення сімей росіян з квартир. Причини таких випадків не уточнюються, а пояснюються загальними фразами на кшталт "це порушення чинних договорів на житло".

Відео дня

Феоктістов звинуватив міграційну службу Аргентини у навмисному перебільшенні кількості російських іммігрантів та "знущанні" над росіянами.

"У лютому цього року шістьох вагітних кілька днів протримали у транзитній зоні аеропорту, буквально змусивши спати на підлозі. Водночас статистика показує, що потік іммігрантів із деяких країн Латинської Америки набагато вищий. Але саме росіяни стали об'єктом особливої ​​уваги", – сказав він.

Його також обурило, що влада країни відмовляє російським громадам в організації популярних серед росіян вечірок на кшталт "Матушка Русь".

Скандал з росіянами в Аргентині

Минулого року росіяни влаштували "пологово-паспортний туризм" в Аргентину. Користуючись місцевим законодавством, громадяни РФ кинулись народжувати дітей у цій країні, щоб дати їм можливість отримати паспорт Аргентини.

На початку лютого 2023 року аргентинська влада вирішила розібратися з цією ситуацією. Міграційні органи почали наводити порядок з потоком вагітних росіянок.

Наприкінці березня повідомлялося, що влада Аргентини почала масово відмовляти громадянам РФ у продовженні дозволів на перебування в країні після скандалу з навалою вагітних росіянок.

Вас також можуть зацікавити новини: