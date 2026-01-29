Держсекретар США зробив різку заяву щодо НАТО і згадав про Україну

Рубіо зазначив, що у Вашингтоні не зосереджуються лише на Європі, а мають і власні потреби.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що НАТО потрібно "переосмислити". Така заява пролунала під час слухань у Сенаті США, пише The Guardian.

На думку Рубіо, європейські партнери мають радикально збільшити свої інвестиції в оборонні можливості, аби відігравати значущу роль. У цьому контексті він згадав і про війну в Україні.

"Багато говорять про гарантії безпеки, і зараз існує загальна згода щодо цього питання у випадку з Україною. Але ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США", – сказав він.

Відео дня

Рубіо зауважив, що не применшує той факт, що низка країн Європи готові розмістити свої війська в Україні після завершення війни. Однак, за його словами, "без підтримки США це не має значення".

Причиною він називає недостатні інвестиції союзників та партнерів США у власні оборонні можливості упродовж останніх десятиліть. Однак у деяких країнах ситуація вже змінюється.

Крім того, Рубіо сказав, що "без США немає НАТО", пише Sky News.

"Щоб НАТО було сильнішим, наші партнери повинні бути сильнішими. І одна з речей, які ми пояснили нашим союзникам у НАТО, це те, що США не зосереджуються лише на Європі. Ми також маємо потреби в обороні в Західній півкулі. Ми маємо потреби в обороні в Індо-Тихоокеанському регіоні, і це вимагатиме від нас зусиль. Ми можемо бути найбагатшою країною у світі, але ми не маємо необмежених ресурсів", – наголосив він, закликавши союзників активізуватися.

США і НАТО

Напруга у відносинах між країнами НАТО та США останнім часом лише наростає. Серед іншого, причиною слугували амбіції американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Politico пише, що генсек НАТО Марк Рютте зміг врятувати Альянс від конфлікту із Трампом. Проте ціною став конфлікт між Рютте та іншими європейськими лідерами.

Також Дональд Трамп не раз критикував союзників по НАТО за те, що вони замало витрачають на оборону. Після тривалих дискусій країни-члени Альянсу таки погодилися збільшити витрати на оборону з 2% до 5% ВВП. Трамп приписує це досягнення собі і каже, що зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина.

Вас також можуть зацікавити новини: