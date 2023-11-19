Туреччина продовжить підтримувати сектор Гази, незважаючи на всі труднощі, і буде привертати увагу до боротьби пригнобленого народу на міжнародній арені.

Туреччина продовжить підтримувати сектор Газу, попри всі труднощі. Анкара буде привертати увагу до боротьби пригнобленого народу на міжнародній арені.

"Туреччина буде наполегливо підтримувати Газу, попри перешкоди. Весь світ, особливо ісламські країни, повинні об'єднатися для надання цієї допомоги. Вони намагаються випробувати Газу голодом та спрагою, періодично перешкоджаючи доставці допомоги. Тим не менш, ми продовжуємо співпрацювати з міжнародними гуманітарними організаціями та ООН, доставляючи допомогу, хоча і не в такому обсязі, як хотілося б", - заявив президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з пресою.

Інспекція ядерної зброї Ізраїлю

Ердоган повідомив, що понад тисяча юристів звернулися до Міжнародного кримінального суду з проханням почати розслідування військових злочинів Ізраїлю і що Тель-Авів не хоче ставати учасником договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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"Ядерна зброя Ізраїлю має бути перевірена, поки не стало надто пізно. Ми, як Туреччина, виступаємо з цим закликом. Я закликаю всю світову громадську думку не залишити це без уваги", - заявив політик

Позбавлення від Нетаньяху

Ердоган висловився проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, стверджуючи, що 60% населення Ізраїлю також виступають проти нього. Він заявив, що є вагомі докази для переслідування ізраїльського керівництва в Міжнародному суді.

"Ми позбудемося Нетаньяху. Ізраїль позбудеться його, і всі євреї світу також позбудуться його. Зараз всі годують його зброєю, годують грошима, але в цій ситуації країни, які його підтримують, платять високу ціну. Існує достатньо доказів для переслідування ізраїльського керівництва в Міжнародному кримінальному суді. Ми зробимо все можливе, щоб покарати ці злочини без упередження", - підкреслив Ердоган.

Ізраїль "узаконює напад на Газу брехнею"

Ердоган заявив, що подібно до того, як США вторглися в Ірак, використовуючи брехню про зброю масового ураження, Ізраїль намагається узаконити свою окупацію за допомогою аналогічної брехні.

"Вони намагаються знайти прикриття для військових злочинів, скоєних ними в Газі. Ізраїль вчинив ці злочини не несвідомо і випадково, а навмисно. Всі масові вбивства були сплановані, планувалося, де і як вбивати жінок, чоловіків і дітей - одного за іншим. Ізраїль входить до лікарні з гарматою та танком, не кажучи вже про гвинтівку. Вони досі шукають тунель під лікарнею. Все це виявилося брехнею", - сказав президент Туреччини.

Звільнення полонених

Ердоган заявив, що хоче звільнення як ізраїльтян, захоплених ХАМАС, так і палестинців, захоплених Ізраїлем, і послався на лист, отриманий від ізраїльських сімей.

"ХАМАС не зацікавлений в тому, щоб не звільняти цих людей. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни чи палестинці були в полоні. Деякі із заручників, утримуваних ХАМАСом, постраждали від ізраїльських розправ над мирними жителями. Ізраїльські сім'ї втратили надію на свій уряд після того, як вони зв'язалися з нами таким чином", - сказав він.

Ердоган підкреслив, що турецька розвідка розслідує це питання і працює над отриманням результату.

Війна в Секторі Гази і реакція Туреччини - головні новини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що припинив контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у зв'язку з діями Єрусалиму в Секторі Гази.

У свою чергу МЗС Ізраїлю звинуватив Ердогана в підтримці терористів.

Пізніше стало відомо, що влада Туреччини подала позов проти Нетаньяху до Міжнародного кримінального суду.

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