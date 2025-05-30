Працівник Пентагону намагався злити секретні дані через незгоду з політикою Трампа, - ЗМІ

Ім’я країни, якій він намагався передати інформацію, у судових документах не розкривається.

28-річного ІТ-спеціаліста Розвідувального управління Міністерства оборони США Натана Лаатша заарештували за підозрою в спробі передати секретну інформацію іноземному уряду. Як повідомило Міністерство юстиції США, Лаатш намагався поділитися розвідувальними даними з агентом ФБР під прикриттям, якого вважав посередником іноземної держави, передає ABC News.

Розслідування розпочалося в березні після наводки про те, що Лаатш не підтримує політику чинної адміністрації та готовий ділитися секретними розвідданими. За даними слідства, протягом трьох днів він переписував конфіденційні дані в блокнот просто на своєму робочому столі в DIA, складав аркуші в квадрати, ховав у шкарпетки та ланч-бокс.

1 травня ФБР провело контрольовану операцію: Лаатш погодився передати дані на флешці у парку на півночі Вірджинії. На пристрої, як стверджується, містилася інформація рівня "Секретно" і "Цілком таємно". Згодом він висловив бажання отримати громадянство неназваної держави, бо "не вірить у покращення ситуації в США".

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Під час повторної спроби передачі даних у тому ж районі Лаатша затримали. Він працював у Розвідувальному управлінні з 2019 року, відповідав за інформаційну безпеку у Відділі внутрішніх загроз. Справу розглядає окружний суд США Східного округу Вірджинії. Ім’я країни, якій він намагався передати інформацію, у судових документах не розкривається.

Витік даних у Пентагоні - останні скандали

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році, під керівництвом Піта Гегсета, Пентагон знову опинився в центрі скандалу через витоки інформації. Гегсет використовував незахищене інтернет-з’єднання у своєму офісі для спілкування через додаток Signal, обходячи офіційні протоколи безпеки.

Це призвело до випадкового додавання журналіста до групового чату, де обговорювалися плани військових операцій у Ємені. Після цього інциденту Гегсет ввів суворі обмеження для преси в Пентагоні та ініціював розслідування витоків, що спричинило звільнення кількох високопосадовців.

Цей випадок підняв серйозні питання щодо дотримання протоколів безпеки та прозорості в Міністерстві оборони США.

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