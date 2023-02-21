Після зустріччю G7 відбудеться більш широка зустріч фінансових лідерів країн "Великої двадцятки".

Глави фінансових відомств "Великої сімки" (G7) обговорять нові заходи проти Росії, які повинні тиснути на неї з метою припинення війни в Україні.

Про це заявив у вівторок міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі, передає Reuters. Зустріч міністрів фінансів і голів центральних банків країн G7 пройде 23 лютого в індійському місті Бангалор.

"Основними темами обговорення будуть підтримка України та санкції проти Росії. Ми продовжимо тісну координацію з G7 і міжнародним співтовариством для посилення ефекту санкцій задля досягнення кінцевої мети - змусити Росію піти", - заявив Судзукі.

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Після зустрічі G7 пройде більш широка зустріч фінансових лідерів країн G20, яка буде організована в Бангалорі Індією, головуючою в "Великій двадцятці".

Очікується, що війна в Україні і світова економіка будуть в центрі уваги переговорів на G20.

На них будуть обговорюватися інфляція, яка була посилена війною Росії, ціни на енергоносії та продукти харчування, а також підтримка країн із ринковою економікою, що розвивається, котрі зіткнулися з борговими проблемами. Високопоставлений японський чиновник раніше заявив, що нездатність вирішити проблему боргу на ринках, що розвиваються, може привести до фінансової кризи.

"Беручи участь в обговоренні цих проблем, ми сподіваємося досягти значних результатів, які призведуть до стабільного і стійкого глобального зростання", - сказав Судзукі.

Нагадаємо, Японія головує на міністерських зустрічах G7 в цьому році напередодні саміту лідерів G7 19-21 травня в Хіросімі. До складу G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Санкції проти РФ та підтримка України

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США і "Велика сімка" готують масштабний пакет санкцій проти РФ. Його мають оголосити ближче до річниці російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Ці санкції розширять і поглиблять введені раніше обмеження в певних категоріях.

Також прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі $5,5 млрд. Кісіда, виступаючи на глобальному форумі в Токіо, також сказав, що відзначить першу річницю російського вторгнення в Україну, провівши онлайн-саміт Великої сімки (G7) із президентом Володимиром Зеленським.

Крім цього, Японія підтримала позицію Євросоюзу і ввела санкції на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн "Великої сімки" (G7). Ідеться про обмеження цін на нафту з РФ у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від сорту нафтопродуктів.

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