У вівторок, 26 січня, уряд Естонії очолила 43-річна Кая Каллас. Вона стала першою прем'єр-міністеркою в історії країни.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Каллас є представницею "Партії реформ".
Прем'єр-міністер вже заявила, що її пріоритетом стане подолання кризи у сфері охорони здоров'я.
Перше засідання нового уряду відбудеться вже 26 січня о 14:00.
Варто наголосити, що Естонія стала першою у світі країною, де посади президента та прем'єр-міністра обіймають жінки. Президентом країни наразі є Керсті Кальюлайд.
Що відомо про Каю Каллас: довідка УНІАН
Кая Каллас – політик та юрист, екс-європарламентар. Вона дочкою Сіїма Калласа, одного із засновників "Партії реформ", колишнього прем'єр-міністра і екс-комісара Європейського союзу. Володіє естонською, російською, фінською та французькою мовами.
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