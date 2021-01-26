Таким чином Естонія стала першою у світі країною, де посади президента та прем'єр-міністра обіймають жінки. Уряд щойно очолила Кая Каллас, а президентом країни наразі є Керсті Кальюлайд.

У вівторок, 26 січня, уряд Естонії очолила 43-річна Кая Каллас. Вона стала першою прем'єр-міністеркою в історії країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Каллас є представницею "Партії реформ".

Прем'єр-міністер вже заявила, що її пріоритетом стане подолання кризи у сфері охорони здоров'я.

Перше засідання нового уряду відбудеться вже 26 січня о 14:00.

Варто наголосити, що Естонія стала першою у світі країною, де посади президента та прем'єр-міністра обіймають жінки. Президентом країни наразі є Керсті Кальюлайд.

Що відомо про Каю Каллас: довідка УНІАН

Кая Каллас – політик та юрист, екс-європарламентар. Вона дочкою Сіїма Калласа, одного із засновників "Партії реформ", колишнього прем'єр-міністра і екс-комісара Європейського союзу. Володіє естонською, російською, фінською та французькою мовами.

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Автор: УНІАН