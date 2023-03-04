Крішьяніс Каріньш зазначив, що українці самі визначать, як закінчиться війна.

Українські захисники отримають винищувачі від західних партнерів. Війна в Україні закінчиться програшем Російської Федерації.

"Якби вони у нас були (винищувачі - УНІАН), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - розповів прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, українці самі вирішать, як виглядатиме їхня перемога у війні.

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"Так, перемога одних-це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога-вирішать самі українці. Наше завдання-допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному своїм способом. Ми, латвійці, поставляємо їм ракети Stinger, самохідні гаубиці, вертольоти, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх поставляли", - підсумував політик.

Винищувачі для України - що відомо

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц поки що виключають передачу Україні винищувачів F-16, тому що поки що нібито важливіше поставки наземних озброєнь. При цьому Конгрес США тисне на Білий дім для передачі літаків.

У свою чергу Франція допускає передачу винищувачів для ЗСУ, але рішення ще не прийнято. Водночас Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає два-три види винищувачів.

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