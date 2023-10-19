"Премія Сахарова" - одна з найпрестижніших нагород у світі в галузі прав людини.

Євросоюз посмертно присудив премію Європарламенту ім. Сахарова "За свободу думки" громадянці Ірану Махсі Аміні, а також руху "Жінка, життя, свобода".

"Звіряче вбивство 22-річної Махси Аміні, стало поворотним в історії. Три слова "жінка, життя, свобода" - були синонімом боротьби за особисту свободу в Ірані", – прокоментувала голова Європарламенту Роберта Метсола.

Нагадаємо, премія Сахарова - одна з найпрестижніших нагород у світі в галузі прав людини. Минулого року Євросоюз присудив цю премію українському народу.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, ЄС вручив премію Сахарова через два тижні після присудження Нобелівської премії миру іранській правозахисниці Наргіз Мохаммаді, яка сидить у в'язниці. Вона була лауреатом премії ім. Сахарова п'ять років тому.

Історія Махси Аміні

Махса Аміні померла 16 вересня після арешту ісламською поліцією моралі за порушення дрес-коду. Іранська влада стверджувала, що вона померла не від побоїв в поліції, а від раніше невідомого захворювання, яке раптово загострилося. У цю версію не вірять ні рідні ні друзі дівчини.

Після смерті Махси в Ірані почалися масові протести і демонстрації солідарності по всьому світу. Протести в Ірані були жорстоко придушені. Сотні людей були вбиті і страчені за участь у тому, що влада назвала "заворушеннями", спровокованими Заходом.

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