Чеський лідер зазначив, що в 2024 році в США і Росії пройдуть президентські вибори.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в війні Росії з Україною у 2024 році відбудуться значні зрушення. Це буде пов'язано з виборами в РФ і Сполучених Штатах Америки. Про це він заявив в інтерв'ю для Seznam Zpravy.

"Нам належить багато чого зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що в наступному році ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", - сказав Павел.

Чеський лідер зазначив, що в 2024 році в США і Росії пройдуть президентські вибори. І якщо в Росії без особливих сюрпризів переможе диктатор Володимир Путін, то в США результат не такий однозначний.

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"І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що ні про які мирні переговори не може бути й мови до тих пір, поки не стане ясний результат виборів у Сполучених Штатах", - заявив він.

Він вважає, що зараз Путін сподівається на перемогу Трампа на виборах, тому що "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна або решта Європи". Путін хоче компромісу, який поверне Росії статус ключового гравця, а іншим доведеться з цим змиритися.

"Звичайно, така ситуація нам не вигідна, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - додав Павел.

Вибори в США - деталі

Політичне становище президента Джо Байдена знаходиться на найслабшій точці за час його президентства, і виборці вперше віддали перевагу його конкуренту Дональду Трампу.

Як показує нове передвиборче опитування Wall Street Journal, Байден відстає від Трампа на 4 процентних пункти, 47% проти 43%, в гіпотетичному голосуванні тільки з цими двома кандидатами. Якщо до цього списку додаються п'ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується до 6 пунктів, з 37% до 31%.

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