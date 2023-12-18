Протягом доби російські окупанти здійснили понад 30 обстрілів лише з реактивних систем залпового вогню.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зауважується, що протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну керовану ракету Х-59.
Втрати Росії в Україні станом на 18 грудня - останні новини
Упродовж доби було ліквідовано ще 1090 російських загарбників, в загальні втрати російський окупаційних військ за час повномасштабного вторгнення вже сягнули позначки в приблизно 347160 російських окупантів, що прийшли на нашу землю.
Також протягом доби українські захисники знищили, зокрема 44 ворожих танки, 60 бойових броньованих машин та 38 артилерійських систем.