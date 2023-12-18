Українською протиповітряною обороною було знищено керовану ракету Х-59.

Протягом доби російські окупанти здійснили понад 30 обстрілів лише з реактивних систем залпового вогню.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зауважується, що протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну керовану ракету Х-59.

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Упродовж доби було ліквідовано ще 1090 російських загарбників, в загальні втрати російський окупаційних військ за час повномасштабного вторгнення вже сягнули позначки в приблизно 347160 російських окупантів, що прийшли на нашу землю.

Також протягом доби українські захисники знищили, зокрема 44 ворожих танки, 60 бойових броньованих машин та 38 артилерійських систем.

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