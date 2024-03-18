Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією країни деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі.
Як пише видання Digi24 з посиланням на дежрела, Йоганніс листом поінформував парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.
У понеділок це питання розглянуть на зустрічі лідерів обох палат парламенту країни. Голосування у залі, як очікується, відбудеться на наступному спільному пленарному засіданні.
Йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в новоствореному Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Українські пілоти, за даними ЗМІ, мають прибути на базу влітку.
F-16 для України - актуальне
Раніше повідомлялося, що Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16, які Києву мають відправити союзники, відбувається процес адаптації вже наявних аеродромів.
Зазначалося, що адаптація передбачає підготовку злітно-посадкових смуг до того, щоб літаки F-16 могли вільно сідати і злітати під час виконання завдань.