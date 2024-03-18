Крім того, лідер країни погодився на транзит деякої зброї для української армії територієї країни.

Президент Румунії Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією країни деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі.

Як пише видання Digi24 з посиланням на дежрела, Йоганніс листом поінформував парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.

У понеділок це питання розглянуть на зустрічі лідерів обох палат парламенту країни. Голосування у залі, як очікується, відбудеться на наступному спільному пленарному засіданні.

Відео дня

Йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в новоствореному Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Українські пілоти, за даними ЗМІ, мають прибути на базу влітку.

F-16 для України - актуальне

Раніше повідомлялося, що Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16, які Києву мають відправити союзники, відбувається процес адаптації вже наявних аеродромів.

Зазначалося, що адаптація передбачає підготовку злітно-посадкових смуг до того, щоб літаки F-16 могли вільно сідати і злітати під час виконання завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: