Поруч з Україною розмістять до 10 тисяч солдатів НАТО.

У Румунії почали будівництво найбільшої бази NATO в Європі, вартістю 2,5 млрд євро. Про це повідомляє Euronews.

Йдеться, що у повіті Констанца розпочато будівництво найбільшої військової бази НАТО в Європі. Розміром з невелике місто, на площі майже три тисячі гектарів, майданчик зможе постійно приймати до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні родини. Проєкт вартістю 2,5 мільярда євро включає злітно-посадкові смуги, озброєнні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини й навіть лікарню.

"Уряд виділив 2,5 мільярда євро на цей проєкт, який перетворить базу в повіті Констанца на найважливіший об’єкт НАТО в Європі", - йдеться у повідомленні.

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База NATO в Румунії - подробиці

Нагадаємо, раніше Румунія дала "зелене світло" для оперативного розгортання сил НАТО на своїй території на 2024 рік у разі серйозних загроз національній безпеці країни. Йшлося, що президент країни Клаус Йоханніс повідомив про це парламент відповідним листом. Цей захід дозволить Північноатлантичному Альянсу приймати рішення про швидке розгортання спільних оперативних груп на румунській території у разі раптової серйозної кризи, яка загрожує безпеці, національній незалежності та суверенітету країни, "щоб оперативно вирішити кризу та запобігти її ескалації".

Зазначалось, що в умовах ситуації, яка стає все більш непередбачуваною, втручання НАТО може стати необхідним для захисту безпеки та суверенітету Румунії.

Також глава Генерального штабу Збройних сил країни Влад Георгіце закликав румунську владу вжити законів і заходів для підвищення готовності населення до потенційних російських загроз. Генерал Георгіце попереджає, що перемога Москви в Україні може стимулювати подальшу агресію РФ.

Коментуючи військовий вишкіл населення, міністр оборони Румунії Анхель Тілвар звернув увагу на законопроєкт, що пропонує платну послугу з військового вишколу для людей віком від 18 до 35 років.

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