Президент США вже здав тест на коронавірус.

Помічник Джо Байдена, який супроводжував президента США на міжнародних зустрічах в Європі минулого тижня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19 перед поверненням Байдена в США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова людей, знайомих із ситуацією.

За даними джерел, помічник і деякі інші члени команди Байдена після того, як президент відвідав кліматичний саміт ООН у Глазго, не повернулися на президентському борту в США і залишилися в Шотландії через побоювання щодо передачі інфекції.

Людина з делегації, в якої експрес-тест підтвердив COVID-19, перебуває на карантині в Шотландії та очікує повторного тесту ПЛР, сказало джерело в Білому домі.

Читайте такожУкраїна зобов'язалася відмовитися від вугілля в енергетиці (відео)За попередньою інформацією, цей помічник працює в апараті Ради національної безпеки. Вважається, що він тісно не контактував із президентом США.

У Байдена тест у вівторок, 2 листопада, був негативний, повідомив його офіційний представник у четвер ввечері.

Раніше спікер Білого дому Джен Псакі злягла з COVID-19 перед поїздкою на саміт G20. Позитивний тест на коронавірус отримали всі члени її сім'ї. У зв'язку з цим вона вирішила не їхати з президентом США Джо Байденом на саміт "Великої двадцятки" в Рим.

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Автор: Катерина Комолова