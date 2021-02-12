Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара заступником Голови Кабінету Міністрів, головою Вищої контрольної палати Туркменістану.
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Нова посада віце-прем'єра була введена згідно з Постановою глави держави 11 лютого 2021 року.
Також Сердар введений до складу Державної ради безпеки.
В обов'язки віце-прем'єра входить робота по впровадженню цифрової системи та інноваційних технологій в усі галузі виробництва, в систему держуправління і громадського устрою, а також здійснення контролю над цією діяльністю.
З 7 лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду Міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменістану.
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