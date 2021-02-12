Нова посада була введена 11 лютого 2021 року.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара заступником Голови Кабінету Міністрів, головою Вищої контрольної палати Туркменістану.

Читайте такожВ Японії з'явиться міністр з питань самотностіПро це пише Turkmenportal.

Нова посада віце-прем'єра була введена згідно з Постановою глави держави 11 лютого 2021 року.

Також Сердар введений до складу Державної ради безпеки.

В обов'язки віце-прем'єра входить робота по впровадженню цифрової системи та інноваційних технологій в усі галузі виробництва, в систему держуправління і громадського устрою, а також здійснення контролю над цією діяльністю.

З 7 лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду Міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменістану.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська