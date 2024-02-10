Новак проводила більш дружню Заходу і Україні політику, ніж угорський уряд.

Президент Угорщина Каталін Новак оголосила про свою відставку в суботу через скандал з помилуванням чоловіка, засудженого як співучасник за допомогу в приховуванні справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

"Я зробила помилку... Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президент", - сказала Новак у своєму виступі, що транслювався по державному телебаченню.

Як пише Portfolio, Каталін Новак помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку в Бічську. Цей чоловік був засуджений за те, що змусив кількох неповнолітніх мешканців дитбудинку відмовитися від своїх свідчень проти директора, який згодом був засуджений за педофілію.

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Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про прийняття поправки до Конституції у зв'язку зі скандалом, яка означає, що у випадках злочинів проти неповнолітніх дітей злочинець не може бути помилуваний президентом.

Каталін Новак також потрапила під критику у зв'язку з іншим випадком помилування: у квітні минулого року вона помилувала Дьєрдя Будахазі, засудженого за терористичні злочини, і деяких його соратників.

Каталін Новак - що про неї відомо

Каталін Новак вступила на посаду 10 травня 2022 року, ставши першою жінкою в історії, яка обіймала посаду президента Угорщини. Раніше вона обіймала посаду заступника голови "Фідес" і була міністром у справах сім'ї в попередньому уряді Орбана.

Новак проводила більш дружню Заходу і Україні політику, ніж угорський уряд, рішуче засудивши агресію Росії проти України. Її перша поїздка за кордон у травні 2022 року була до Польщі. Каталін Новак також двічі відвідала Україну з початку війни, останній раз у серпні 2023 року, де вона взяла участь у роботі Кримської платформи на запрошення президента України Володимира Зеленського.

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