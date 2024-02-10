Невеликий фрагмент металу колись був частиною танку, який українські бійці спалили під Києвом.

Керівник американського фонду "Центр допомоги Україні у США" Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто шматок російського танка, спаленого у битві за Київ. Про це Прокопенко повідомив у своєму Фейсбуці.

Їхня зустріч відбулася під час Європейської конференції в Гарвардському університеті (США), на якій присутні європейські дипломати та посадовці, студенти і науковці зі США та Євросоюзу.

"Це зроблено в Росії, а спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок на ключах від власного дому, щоб не забути, що таке російський терор, будь ласка пам’ятайте уроки історії і що несли з собою радянські танки на вулицях Будапешту 1956 року," – сказав Прокопенко, передаючи металевий фрагмент угорському міністру.

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Зазначається, що Сійярто подарунок прийняв і подякував, додавши, що Угорщина щиро хоче миру в Україні.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому заявив, що його країна ніколи не брала і ніколи не братиме участі в жодних діях, спрямованих на постачання зброї в Україну.

У грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення макрофінансової допомоги Україні від ЄС. Знадобилося більше місяця переговорів, за підсумками яких ЄС пішов на певні поступки Угорщині, і допомогу таки ухвалили.

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