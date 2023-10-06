За її словами, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали "насильницькими" і призвели до повалення уряду і президента.

Колишній лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові на початку цього року, розповіла глава держави Майя Санду в інтерв'ю Fiancial Times.

За її словами, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали "насильницькими", і таким чином повалити уряд і президента.

Наступного місяця в Молдові пройдуть місцеві вибори. І за словами Санду, у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами в наступному році і парламентськими виборами в 2025 році.

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"Росія збирається посилити тиск на Молдову. Вони спробували енергію і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші", — заявила Санду.

За словами Санду, спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських фінансів, що надходять в країну в політичних цілях, і реальна цифра, ймовірно, вище.

Вона зазначила, що Москва використовує різні методи, в тому числі грошові махінації та банківські картки з Дубая, для нелегальних перевезень грошей до Молдови, з метою підкупити виборців.

Відносини Молдови та Росії

У травні президент Молдови Майя Санду заявила, що навесні Росія намагалася повалити проєвропейський уряд в Кишиневі і привести до влади проросійські сили. За її словами, Кремль обов'язково зробить нову спробу.

Також Санду запевнила, що російського диктатора Володимира Путіна неодмінно заарештують, якщо він опиниться на території Молдови.

У серпні Молдова прийняла рішення вислати 45 дипломатів РФ з посольства в Кишиневі через дестабілізаційні зусилля, до яких вдалася Москва щодо Республіки.

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