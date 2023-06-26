При цьому обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення військовослужбовців та навчальних приміщень.

Німеччина хоче розмістити в Литві чотири тисячі солдатів на постійній основі для зміцнення східного флангу НАТО. Як повідомляє Welt, відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Вільнюса.

"Німеччина готова розмістити в Литві потужну бригаду на постійній основі", - заявив Пісторіус, додавши, що обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення військовослужбовців і навчальних приміщень та "сумісність з планами НАТО".

Міністр оборони Німеччини не назвав точний час дислокації. За словами Пісторіуса, розміщення бригади чисельністю близько чотирьох тисяч солдатів "плюс матеріальне забезпечення" вимагає значних зусиль.

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Він також сказав, що домовився зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, що збільшення чисельності бригади буде "послідовно слідувати за зростанням інфраструктури".

Ситуація на східному фланзі НАТО

Раніше Литва закликала НАТО зміцнити східний фланг Альянсу у зв'язку з можливою "передислокацією" глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Білорусь.

Як відомо, озброєний мітинг "вагнерівців" у Росії закінчився досягненням домовленості, згідно з якою сам Пригожин отримав можливість безперешкодного виїзду в Білорусь.

На думку британського генерала Річарда Данната, Пригожин після свого "переїзду" може очолити нову атаку РФ на Київ з білоруської території.

Як відомо, у Вільнюсі 11-12 липня відбудеться Саміт НАТО. На заході очікуються 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) та близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.

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