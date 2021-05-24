Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Його заява опублікована в Twitter.

"Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування", - йдеться у повідомленні.