23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair / Ілюстрація REUTERS

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Його заява опублікована в Twitter.

"Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг відзначив, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу та всіх пасажирів.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

  • 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту. 
  • ​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.
  • Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.
  • Того ж дня, 25 травня 2021 року, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
  • Литва відреагувала на затримання екс-головреда.
  • Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Людмила Жерновська