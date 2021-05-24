23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair / Ілюстрація REUTERS
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував примусову посадку літака Ryanair в Мінську.
Його заява опублікована в Twitter.
"Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування", - йдеться у повідомленні.
Столтенберг відзначив, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу та всіх пасажирів.
Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі
- 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.
- Того ж дня, 25 травня 2021 року, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Литва відреагувала на затримання екс-головреда.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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