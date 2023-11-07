Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано українській стороні.

Блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні з Україною шкодить інтересам обох країн, заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, наразі заблоковані три пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію. Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони", - йдеться у повідомленні українського відомства.

Відео дня

При цьому у Мінгромад зазначають, що з інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані. Хочемо запевнити перевізників та експортерів: команда цілодобово працює над пошуком рішень, щоб якомога швидше розблокувати пункти пропуску", - заявили в українському міністерстві.

Польські перевізники та Україна

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня польські перевізники заявили про намір з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями. Страйк мав відбутися 3 листопада, але був перенесений на 6 листопада.

1 листопада українська сторона направила до Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк.

Посол України в Республіці Польща Василь Зварич зазначав 3 листопада, що всі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками певних компромісів і пояснити їм також, що переважна більшість вимог, які вони ставлять не реалістичні до виконання. Дипломат нагадав, що, зокрема, вимоги перевізників про відновлення дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників суперечать правовому полю і нашим взаємним зобов’язанням з ЄС. За його словами, ще одна вимога перевізників має певний дискримінаційний характер, зокрема, це стосується певних преференцій при перетині кордону автомобілями на польських реєстраційних номерах.

Вчора, 6 листопада, державна прикордонна служба України попередила водіїв, що заблоковано рух для вантажівок на польсько-українському кордоні через страйк польських перевізників. Повідомлялось, що ускладнено через це рух у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". За даними ДПСУ, організатори акції планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.

Вас також можуть зацікавити новини: