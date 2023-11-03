6 листопада може бути одноденний попереджувальний страйк.

Перенесення з 3 на 6 листопада акції польських перевізників з блокування руху вантажного транспорту у напрямку українських пунктів пропуску - це вже маленька перемога. Про це сказав посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

"Є також сигнали, що це може бути, так званий, страйк. Зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками певних компромісів і пояснити їм також, що переважна більшість вимог, які вони ставлять не реалістичні до виконання", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Зварич нагадав, що, зокрема, вимоги перевізників про відновлення дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників суперечать правовому полю і нашим взаємним зобов’язанням з ЄС.

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"Хочу нагадати, що у нас діє угода з ЄС, яка скасувала такі дозволи на двосторонній основі, тому і польські, і українські перевізники не потребують дозволів для перевезень по європейських країнах, тому тут паритетні засади", - зазначив посол.

За його словами, ще одна вимога перевізників має певний дискримінаційний характер, зокрема, це стосується певних преференцій при перетині кордону автомобілями на польських реєстраційних номерах.

"А ми не забуваємо, що здійснюють міжнародні перевезення також інші країни, зокрема, Туреччина, тому ми, на жаль, не можемо задовільнити цих вимог польських перевізників", - наголосив посол. Він додав, що будемо й надалі намагатися переконати польських перевізників в тому, що такі методи блокування кордону є контрпродуктивними.

"Дуже добре, що польська влада також це розуміє і намагається також переконати польських страйкарів не блокувати або не обмежувати рух через кордон, бо ситуація і так складна", - зазначив Зварич.

При цьому нагадав, що через російську збройну агресію є величезне навантаження на наземний транспорт, на пункти пропуску.

"Ми не можемо дозволити в умовах війни створювати ще якісь додаткові перешкоди, труднощі при ввезенні товарів через українсько-польський державний кордон. Віримо, що здоровий глузд переможе і польські перевізники дослухаються і відстоюватимуть свої інтереси в інший спосіб, а не через блокування", - додав посол.

Також він зазначив, що українська сторона отримала інформацію від міністерства інфраструктури Польщі, що вони відразу звернулися до страйкарів з проханням – не блокувати кордон. При цьому роз’яснили їм, які кроки вже зроблено, щоб допомогти польським перевізникам відчути себе впевненіше на європейському ринку.

Посол сподівається, що вдасться дійти розуміння з польськими перевізниками, бо всі усвідомлюють, що блокування кордону шкодять і Україні, і польському та іноземному бізнесу, тому потрібно шукати шляхи співпраці, а не намагатися ускладнити життя одне одному.

Протести польських перевізників

Як повідомляла вчора Державна прикордонна служба України, на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників, який може розпочатися з 3 листопада.

Польські перевізники мали намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Наприкінці жовтня повідомлялося, що польські перевізники планують з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями.

1 листопада українська сторона направила до Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк.

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