Наразі ДПСУ не отримувало інформації від польських колег, що від 20 лютого будуть заблоковані і решта напрямків.

На кордоні з Польщею загалом функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими через акції польських фермерів. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, дії з блокування загалом значно обмежили можливості перетину кордону вантажними транспортними засобами.

"Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. При тому що серед цих 6 чотири – це найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Ті три напрямки, які залишаються - мають свої особливості, десь можуть перетинати кордон тільки порожні вантажні засоби вагою понад 7,5 тонн, інші напрямки - це для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках", - зазначив Демченко.

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Так, сьогодні заблокованими залишаються 6 напрямків до пунктів пропуску: Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-руська, Шегині та Краківець.

"На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок, за інформацією, яку ми маємо від польских колег, в чергах перебуває десь 2900 вантажних трансопртних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Найбільше навпроти пукнтів пропуску Ягодин та Краківець", - сказав речник ДПСУ.

Він зауважив, що у напрямку пункту пропуску Ягодин вчора і також чатину дня суботи взагалі не пропускалися вантажні транспорті засоби в обох напрямках.

"Сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск, але в залежності від дій, які вчиняють протестувальники,- протягом години пропускатимуть по декілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі", - повідомив Демченко.

За його інформацією, суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажними трансопртними засобами фіксується і по напрямку пункту пропуску Шегині. Більш-менш інтенсивний рух фіксується у напрямку пункту пропуску Краківець.

Демченко також сказав, що наразі немає інформації від польських колег, що від 20 лютого будуть заблоковані і інші напрямки.

Блокування польсько-українського кордону - деталі

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого польські фермери почали акцію протесту на кордоні з Україною. Зокрема станом на 13 лютого вони заблокували шість пунктів пропуску.

14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з 20 лютого.

15 лютого біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею розпочалася акція протесту українських перевізників, які протестують у відповідь на дії польських фермерів.

У РНБО України заявили, що блокування кордону з Україною шкодить передусім польській економіці. Так, відповідні акції поляків завдають шкоди польській міжнародній торгівлі, ринку праці та б'ють по сфері обслуговування.

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